Un hombre herido moderado al sufrir una caída con su patinete en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 50 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída con su patinete en la calle Llanos de Troya, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la noche de este viernes y hasta el citado lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.