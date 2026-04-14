Un hombre herido moderado al sufrir una caída en la zona de Epina, en Vallehermoso (La Gomera)

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SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en un sendero localizado en la zona de Epina, en el municipio de Vallehermoso (La Gomera), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta la zona se trasladaron bomberos de Valle Gran Rey y rescatadores del helicóptero del GES, que le prestaron una primera atención al afectado, procedieron a su rescate y lo evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal del SUC comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.