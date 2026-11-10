Un hombre herido moderado al volcar su turismo en la LZ-2, a su paso por San Bartolomé (Lanzarote)

Archivo - Sucesos.- Dos jóvenes heridos moderados al salirse de la vía su vehículo a su paso por Tías (Lanzarote) - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado al volcar su vehículo en la LZ-2, a su paso por San Bartolomé (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 08.07 horas de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Asimismo en el lugar de los hechos se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote que aseguraron el vehículo; mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de las diligencias y de regular el tráfico.