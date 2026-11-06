Un hombre herido moderado al volcar su vehículo en Teguise (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado al volcar su vehículo en la Avenida El Golf, en Teguise (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 08.59 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de la isla de Lanzarote que liberaron del interior del habitáculo al ocupante del vehículo que había volcado y colaboró con los recursos de emergencia.

Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.