Un hombre mayor herido moderado al sufrir un atropello en la TF-320, en La Orotava (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 82 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir un atropello en la carretera TF-320, en la zona de San Nicolás del municipio de La Orotava (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 09.52 horas de este lunes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba, en el momento inicial de la asistencia, lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife que procedieron a las labores de limpieza en la calzada; mientras que agentes de la Guardia Civil colaboraron con los recursos de emergencia y la Policía Local realizó el atestado correspondiente.