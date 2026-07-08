Un hombre muere tras sufrir un ahogamiento en Playa Blanca, en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido tras sufrir un ahogamiento en Playa Blanca, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este martes en dicho lugar, desde donde se trasladó que se había rescatado del mar al hombre en una embarcación tipo zódiac y se encontraba en la orilla de la citada playa.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Asimismo colaboraron con el dispositivo de emergencias desplegado en la zona agentes de la Policía Local, personal del Servicio de Salvamento en Playas y Bomberos de Puerto del Rosario; mientras que efectivos de la Policía Nacional custodiaron el cuerpo de la fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y realizaron la diligencias correspondientes.