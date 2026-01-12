Un hombre muere al volcar su turismo a su paso por El Tanque (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 59 años, ha fallecido este domingo al volcar su vehículo a su paso por El Tanque, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.21 horas de este domingo, en el punto kilométrico 62 de la TF-5, y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que liberaron al afectado del interior del habitáculo y aseguraron el vehículo.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con un médico y un enfermero del consultorio local, se personaron en el lugar, si bien solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.