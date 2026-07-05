Un hombre resulta herido grave tras el vuelco de un vehículo en Tuineje (Fuerteventura)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 26 años ha resultado herido de carácter grave tras el vuelco de un vehículo que tuvo lugar en la tarde de este sábado en la carretera FV-20, a la altura de Tiscamanita y dentro del municipio de Tuineje (Fuerteventura).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el accidente se produjo sobre las 18.09 horas, momento en el que se recibió una alerta comunicando un accidente de tráfico con una persona que precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar acudieron un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Cabildo de Fuerteventura y de la Guardia Civil.

Los bomberos aseguraron la zona del accidente, mientras que el personal sanitario del SUC asistió y estabilizó al afectado, que presentaba un politraumatismo de carácter grave, motivo por el que fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de instruir las diligencias correspondientes.