El Hospital La Candelaria (Tenerife) atiende a más de doscientas personas con hidradenitis supurativa cada año

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Dermatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, atiende a una media de unos 225 pacientes al año con hidradenitis supurativa.

La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que afecta principalmente a zonas de pliegues cutáneos, como axilas e ingles. Se caracteriza por la aparición de nódulos dolorosos, abscesos y lesiones que pueden dejar cicatrices permanentes, según ha informado el Hospital en una nota de prensa.

En sus formas más complejas, la enfermedad puede presentar brotes frecuentes, lesiones extensas y trayectorias fistulosas, lo que incrementa el dolor, la limitación funcional y el impacto en la calidad de vida de los pacientes, tanto a nivel físico como psicológico.

Para su abordaje, el complejo hospitalario cuenta desde hace cuatro años con una consulta monográfica específica, en la que dos profesionales de Dermatología realizan un seguimiento integral y favorecen el diagnóstico precoz. Esta unidad incorpora además un registro clínico estructurado que permite homogeneizar la información asistencial y mejorar la continuidad del proceso asistencial.

COMITÉ MÉDICO-QUIRÚRGICO

El Hospital La Candelaria ya trabajaría también en la creación de un comité médico-quirúrgico multidisciplinar destinado a la valoración de casos complejos de hidradenitis supurativa, en el que participarán distintas especialidades implicadas en su manejo como Dermatología, Cirugía General, Cirugía Plástica y Radiología para consensuar decisiones terapéuticas y avanzar hacia una atención más personalizada e integral.

Además, el centro sanitario desarrollaría nuevas iniciativas orientadas a reforzar la coordinación con Atención Primaria y a facilitar circuitos asistenciales que permitan una identificación y derivación más eficiente de los pacientes.

La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica de origen multifactorial, en la que pueden influir factores genéticos, hormonales e inmunológicos, entre otros, que puede afectar a entre el uno y el dos por ciento de la población en Canarias.

Suele debutar en la adolescencia tardía o la edad adulta temprana, con mayor frecuencia entre los 20 y los 40 años, y puede presentarse con una evolución recurrente a lo largo del tiempo.

Aunque no se trata de una enfermedad exclusivamente hereditaria, se han descrito antecedentes familiares en una proporción de casos, lo que sugiere una predisposición genética.