El Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote acoge el nacimiento de 1.027 bebés en 2025

ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha acogido el nacimiento de 1.027 bebés en 2025, de los que 516 fueron niñas y 511 niños.

Así el paritorio del centro atendió 1.016 partos, de los que once fueron partos múltiples, y se administró anestesia epidural en el 71 por ciento de los casos, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

En cuanto a la mayoría de las madres que dieron a luz a sus hijos en el centro hospitalario están dentro de la franja de edad comprendida entre los 15 y 44 años, con un total de 1.006 parturientas en ese rango. Respecto a las féminas mayores de 45 años, fueron once las mujeres que tuvieron a sus bebés en el hospital.

Por otro lado, el Hospital de Lanzarote permite el acompañamiento durante las cesáreas programadas en el marco de un modelo de cesáreas con cuidados centrados en la familia desde 2025, lo que "garantiza las condiciones necesarias para favorecer el mejor" inicio de la vida, como la presencia de la persona acompañante y el contacto piel con piel inmediato tras el nacimiento.

El contacto piel a piel consiste en colocar al recién nacido desnudo sobre el pecho desnudo de su madre o padre. Esta práctica, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se realiza "inmediatamente" después del parto y durante las primeras horas, así como días de vida, ante los múltiples beneficios físicos y emocionales que aporta tanto al bebé como a la familia.

Asimismo el Hospital Molina Orosa trabaja de forma activa la Estrategia IHAN (Iniciativa para la Humanización del Nacimiento y la Lactancia), promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, siendo su objetivo impulsar la adopción de prácticas que protejan y apoyen el parto humanizado, así como la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.

EQUIPO DE PARITORIO

En cuanto al equipo de paritorio del Molina Orosa está conformado por 25 matronas, 19 especialistas de Ginecología, cinco enfermeras, cinco técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, y seis internas residentes de matronas, entre otros profesionales.

Las matronas del centro hospitalario y de Atención Primaria lideran el programa 'Conoce tu paritorio', un proyecto dirigido a las mujeres embarazadas y a la familia que ofrece información "esencial" sobre el proceso del parto y les brinda la oportunidad de familiarizarse con el entorno sanitario para generar confianza y favorecer que se sientan seguras en el momento del nacimiento.