El Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín consigue mejorar los tiempos de diagnóstico de la Arteritis de Células Gigantes

Momento de la realización de la ecografía para conocer la Arteritis de Células Gigantes en el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de su servicio de Reumatología, ha logrado "mejorar los tiempos" de diagnóstico de la Arteritis de Células Gigantes (ACG).

La ACG es una inflamación de las arterias "de gran calibre", especialmente de las ramas de la carótida externa, gracias a la implantación de la vía rápida, según ha informado el centro hospitalario en nota de prensa.

Así se recoge en las conclusiones principales de un estudio elaborado por profesionales del citado servicio y en el que el objetivo prioritario ha sido evaluar los resultados sobre la aplicación de dicha vía en el centro hospitalario.

La vía rápida para el diagnóstico de ACG se centra en una evaluación clínica y ecográfica tempranas para tratar la patología de forma precoz. La Arteritis de Células Gigantes es la vasculitis primaria sistémica "más frecuente" y que afecta fundamentalmente a personas mayores de 50 años.

Se trata, por tanto, de una emergencia médica, ya que puede causar "complicaciones graves", tales como la pérdida permanente de visión, aneurismas y accidente cerebrovasculares.

En este estudio observacional se han revisado los casos de sospecha de arteritis desde que comenzó la aplicación de la vía rápida en el centro hospitalario en 2021 y hasta el pasado año 2024, comparando los resultados con la etapa previa a 2021.

En la vía rápida, la muestra total fue de 58 pacientes, con una edad media de 69 años, y entre los datos de interés de esta investigación resalta que la especialidad que remitió a un mayor número de pacientes fue el servicio de Neurología (45 por ciento del total), seguido de Reumatología (22 por ciento).

Respecto a los síntomas más frecuentes fueron cefalea (52 por ciento), manifestaciones visuales (29 por ciento) y polimialgia reumática (17 por ciento).

La atención a los pacientes se realizó una mediana de ocho días después de ser remitidos por sospecha de arteritis. Además, por la vía rápida, se llevó a cabo el diagnóstico de la enfermedad antes de las cuatro semanas desde el inicio de los síntomas al 29 por ciento, frente al 11 por ciento antes de la aplicación de la vía preferencial.

Junto a la reducción de los tiempos de diagnóstico, la vía rápida también ha permitido una mejor selección de pacientes sometidos a biopsia de arteria temporal. De todas formas, los profesionales del centro hospitalario consideran que se debe continuar trabajando de forma conjunta con el resto de servicios para lograr la derivación precoz en beneficio de los pacientes.