El Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín convoca los Premios Anuales de Investigación Sanitaria

Archivo - Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha convocado una nueva edición de los Premios Anuales de Investigación Sanitaria con la colaboración de la Fundación Juan Negrín.

El plazo de envío de publicaciones estará abierto desde este viernes, 22 de mayo, hasta el próximo 12 de junio, a las 14.00 horas, según ha informado el centro hospitalario en nota de prensa.

Los Premios Anuales de Investigación Sanitaria alcanzan en este año 2026 a su sexta edición, gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Servicio Canario de la Salud y el Patronato de la Fundación Juan Negrín, que aporta una dotación de 3.000 euros a los mismos.

Estos premios están dirigidos a los profesionales sanitarios (enfermería, médicos, biólogos, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos, químicos, físicos, veterinarios, matemáticos, ingenieros, etc.) vinculados al Hospital Doctor Negrín.

Entre los objetivos fundamentales de estos premios se encuentra fomentar la investigación biomédica traslacional, incentivar a los más jóvenes a escribir, publicar artículos científicos, así como reconocer al personal y a los investigadores que mantienen una actividad científica en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín a través de sus publicaciones.