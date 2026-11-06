Hospital de El Hierro, colapsado por la llegada de cayucos: falta personal y Urgencias ampliadas con el salón de actos

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 6 (EUROPA PRESS)

La gerente del Hospital Virgen de Los Reyes, en la isla de El Hierro, Jessica Acosta, ha confirmado este viernes que en el complejo han llegado a una situación de "colapso" ante el incesante ritmo de llegadas de cayucos a la isla, con unos 3.200 migrantes en los primeros cinco días del mes.

"Estamos totalmente saturados", ha afirmado en una entrevista concedida al programa 'Buenos días Canarias' de Televisión Canaria recogida por Europa Press en la que ha incidido en que está "todo ocupado" y con el temor de que llegue un cayuco con personas "en malas condiciones" y haya que incrementar la atención sanitaria.

Asimismo ha comentado que los servicios de Policía Nacional, Policía Portuaria y Cruz Roja también están "saturados" lo que puede provocar que pacientes estables y susceptibles de ser dados de alta, tengan que seguir en el hospital.

Ahora mismo hay 15 personas migrantes ingresadas en el hospital, lo que representa la mitad de la planta de hospitalización, y por ello se ha habilitado el salón de actos como ampliación del área de Urgencias, lo que permite ganar 10 camas más.

La gerente indica que por ahora los trabajadores no están teniendo que doblar turnos ante la alta demanda pero avisa de que "si esto continúa en esta línea", va a faltar personal, por lo que ha reclamado al Estado y a la UE que "se haga cargo" de la atención sanitaria en la llegada a puerto "porque la capacidad del hospital es limitada".

Por ello solicita que se levante un hospital de campaña en La Restinga y así no tener que desplazar a los servicios sanitarios ya que tanto en el puerto como el CATE de San Andrés, la atención depende del SCS con el llamado 'equipo pateras' conformado por personal médico y de enfermería.

Los migrantes suelen llegar principalmente con el mal del 'pie patera' pero el problema estriba que ante "simples curas", por ejemplo, también se precisa del personal del hospital, ha detallado.

Acosta ha reconocido, no obstante, que la atención sanitaria a la población no se ha visto afectada porque se están "sobredimensionando las plantillas" y "haciendo esfuerzos" pero cree que no podrán mantener "este ritmo" mucho tiempo.