El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín obtiene un 8 en la encuesta de satisfacción de pacientes 2025

Archivo - El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha obtenido un 8,05 encuesta de satisfacción de pacientes correspondiente a 2025 que realiza la Subdirección de Calidad, Docencia e Investigación.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el objetivo es determinar aquellas áreas y procesos susceptibles de mejora con el fin de aumentar la satisfacción de pacientes y familiares.

Respecto al Índice de Recomendación (NPS), este se sitúa en un 43,56%, experimentado un aumento de 1,33 puntos en relación a 2024.

Se trata de un incremento que se ha producido especialmente en áreas como los hospitales de día, el servicio de Oncología Radioterápica, Hospitalización a Domicilio, Rehabilitación y Urgencias; siendo los servicios con mejor índice de recomendación, Medicina Paliativa, Oncología Radioterápica y Cirugía Torácica, entre otros.

Por otra parte, en relación al Índice de Satisfacción global del Hospital (CSAT), hay que destacar que el 84,93% de los pacientes están satisfechos o muy satisfechos con la actividad del centro hospitalario en su conjunto.

Este índice es especialmente elevado en las unidades Satélite de Radioterapia del Hospital de Lanzarote, con un 98,58%, y de Fuerteventura, con un 99,08%, Unidades Criticas (UMI y REA,) con un 91,07 %, y en la Unidad de Hospitalización a Domicilio, con un 94,45 %.

De igual modo, entre las áreas de mejora del hospital destaca la sobrecarga del servicio de Urgencias y la situación de la infraestructura del Hospital de Día de Oncología.

Aquí, Sanidad ha destacado que el centro hospitalario tiene previsto realizar obras de ampliación en el servicio de Urgencias en este año 2026; mientras que ya se están realizando trabajos de mejora en el Hospital de Día de Oncología. Todas estas acciones están recogidas en el nuevo Plan Estratégico 2026-2029.

Finalmente, los datos de participación en el año 2025 fueron superiores respecto a años anteriores; con un total de 40.624 encuestas, 1.725 encuestas más que en el año 2024. Estos cuestionarios se han respondido mayoritariamente a través de dispositivos táctiles, con 2.390 encuestas más que en 2024.