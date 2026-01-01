El Hospital Universitario de La Palma registra el primer nacimiento en la sanidad pública de 2026

Archivo - Nacimiento, bebé - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer nacimiento de 2026 en la sanidad pública de Canarias se ha producido en el Hospital Universitario de La Palma, donde a las 00.07 horas nacía un niño, con un peso de 2.800 gramos de peso, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en un comunicado.

Por islas, el primer nacimiento en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en la isla de Gran Canaria, se produjo a las 00.29 horas. En este caso fue también un niño, que pesó 3.800 gramos.

En Tenerife, el primer nacimiento en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se producía a las 00.46 horas. En este caso se trató de una niña que pesó 3.415 gramos.

En el resto de hospitales públicos de Canarias no se produjo ningún nacimiento en las primeras horas de 2026.