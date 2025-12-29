El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) repite en 2025 como mejor hospital de Canarias

Resultados del Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 en Canarias - CEDIDO POR EL ICGEA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) ha repetido en 2025 como el mejor hospital de las islas Canarias, según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) que elabora anualmente el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) para evaluar la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los hospitales españoles.

En el caso concreto del archipiélago, el 'Top 3' lo completan el Hospital Quirónsalud Tenerife y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que al igual que el año pasado ocupan la segunda y la tercera posición, respectivamente.

Además, la cuarta posición es para Hospitales Universitarios San Roque (Gran Canaria), que sube un puesto, mientras que el quinto lugar es para el Hospital Universitario de Canarias, que baja una posición.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, ha comentado que España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios "más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente".

"El reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", observó.

De igual modo, Sánchez agregó que se trata de un contexto en el que la Fundación Jiménez Díaz se ha consolidado año tras año como un referente, "demostrando su liderazgo y su visión estratégica al evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados".

'TOP 10 NACIONAL'

En el conjunto del país, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el 'Top 10' del IEH General durante una década, siendo reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo.

En el 'Top 5' el Hospital Universitario La Paz (2º) --que estabiliza puesto--, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón (3º) --que gana un puesto-- y se alterna con el Hospital Universitario Gregorio Marañón (4º), y el Hospital Universitario Clínico San Carlos (5º) --que se mantiene en la misma posición--.

El 'Top 10' lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona (6º) --se mantiene--; el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º) y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º), que suben ambos dos posiciones; y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (9º) y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (10ª), que entran por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional.

Finalmente, en esta edición de 2025, Madrid vuelve a ser referente del ecosistema hospitalario nacional, con cuatro hospitales en el Top 5 del ranking y 5 centros en el Top 10 del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.