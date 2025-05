El Hotel Botánico (Tenerife) cerrará dos meses para una reforma "estratégica" que buscará mejorar su excelencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Botánico, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), ha sido distinguido recientemente por FIT Reisen, el reconocido touroperador especializado en retiros de bienestar y salud, como "uno de los tres mejores hoteles de lujo de Europa en 2025". A este prestigioso galardón se le ha sumado el distintivo Tripadvisor Travellers' Choice 2025, que lo sitúa entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo.

Asímismo, el establecimiento, impulsado por el reconocimiento de sus huéspedes, cerrará sus puertas desde el próximo 18 de mayo hasta el 14 de julio para una transformación que busca elevar aún más sus estándares de excelencia, según ha informado el Grupo Loro Parque en un comunicado.

El Hotel Botánico también ha sido reconocido por la prestigiosa publicación Condé Nast Johansens como el Mejor Spa de Hotel en Europa y el Mediterráneo, y por Schauinsland Reisen como uno de sus socios TOP, al ser el hotel mejor valorado por sus clientes.

PROYECTO DE REFORMA

El proyecto de reforma previsto, tercero desde la pandemia, supondrá una inversión "ambiciosa" que irá destinada a redefinir el concepto de hospitalidad de alto standing, con mejoras en casi todas sus instalaciones, incluido su icónico restaurante La Parrilla, así como sus salones e instalaciones para eventos, bodas, reuniones y celebraciones, sin olvidar la belleza de su entorno y sus espectaculares jardines.

"Esta reforma no es solo una actualización, sino "una declaración de intenciones. Queremos seguir siendo un referente indiscutible en Canarias y competir con los mejores destinos del mundo", ha destacado el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling.

Relata el Grupo que, a su regreso, el Hotel Botánico sorprenderá con un confort e instalaciones para una experiencia "inolvidable" desde la entrada al hotel, la habitación, la gastronomía, el relax en los jardines y el Spa. De este modo, se busca transformar la experiencia vacacional en una estancia de exclusividad, confort, sofisticación y belleza que sea rememorada.

Se trata del tercer proyecto de renovación que afronta el hotel desde la pandemia, una cuestión que para el Grupo supone una "clara muestra del compromiso constante" del establecimiento con la excelencia y la innovación. En plena pandemia, el hotel permaneció cerrado durante 17 meses, tiempo durante el cual se llevó a cabo una reforma integral que supuso una inversión de seis millones de euros.

RECONOCIMIENTOS

Los últimos reconocimientos al Hotel Botánico se añaden a una serie de premios obtenidos en el último año. Destacan los otorgados por TUI, que lo ha reconocido con su TOP Quality Award como uno de los mejores hoteles vacacionales; British Airways, que le concedió el Customer Excellence Award por ser uno de los establecimientos mejor valorados por sus clientes; y Jet2 Holidays, que lo distinguió por su excepcional servicio de alojamiento.

También ha sido galardonado con el Customer Choice Award Gold del touroperador Apolo, basado en la alta satisfacción de sus huéspedes, y con el HolidayCheck Award, que refleja la opinión positiva de miles de viajeros.

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, el primero en Canarias en formar parte de la prestigiosa colección de hoteles de lujo "The Leading Hotels in the World", continúa su trayectoria de medio siglo como referente indiscutible en el sector.

Celebra el Grupo que la posición de referencia del Hotel Botánico en la industria queda reafirmada "por sus fieles huéspedes y los principales touroperadores y entidades más prestigiosas del sector turístico", quienes han premiado su "excelencia" con innumerables reconocimientos a lo largo de los años.

De hecho, exponen, uno de los mayores atractivos del hotel es su reconocido The Oriental Spa Garden, que ha sido galardonado en siete ocasiones consecutivas como el mejor Spa de hotel de Europa y el Mediterráneo por la prestigiosa publicación Condé Nast Johansens.