El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, 'Mejor Hotel de Tenerife 2025' según Nordic Leisure Travel Group

Hotel Botánico - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, ubicado en Puerto de la Cruz, ha sido distinguido por Nordic Leisure Travel Group como 'Mejor Hotel de Tenerife 2025', consolidando su posicionamiento como uno de los establecimientos de referencia en el turismo de lujo internacional.

Además, el hotel ha sido incluido entre los diez mejores hoteles del mundo dentro de la red del grupo nórdico, uno de los principales operadores turísticos de Europa, con una fuerte presencia en mercados clave como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.

Nordic Leisure Travel Group gestiona más de 1,5 millones de viajes al año y este reconocimiento pone en valor la sólida relación del hotel con el mercado nórdico, históricamente uno de los más relevantes para el destino Tenerife, y refuerza la confianza de estos viajeros en la calidad, el servicio y la experiencia ofrecida.

La entrega de ambos galardones tuvo lugar en el propio hotel, en un acto en el que representantes de Nordic Leisure Travel Group destacaron la excelencia en la atención al cliente, el cuidado por los detalles y la consistencia en los estándares de calidad como factores determinantes, recoge una nota del grupo Loro Parque.

"Este reconocimiento es fruto del compromiso y la dedicación de todo nuestro equipo, que cada día trabaja con una vocación muy clara: ofrecer un servicio cercano, familiar y cuidado al detalle. Ese trato humano es, sin duda, una de las señas de identidad del Hotel Botánico", afirmó el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling.

El hotel ha culminado recientemente una ambiciosa reforma estratégica, la tercera desde la pandemia, que ha supuesto una modernización integral de sus instalaciones.

Esta transformación ha incluido la renovación de habitaciones y suites con materiales de alta gama y tecnología avanzada, así como la actualización de sus espacios gastronómicos, salones y áreas destinadas a eventos, reforzando su posicionamiento como icono del turismo de lujo en Canarias.

Asimismo, el proyecto ha puesto en valor sus espectaculares jardines y elevado la experiencia global del huésped, apostando por un concepto de hospitalidad aún más sofisticado, donde cada detalle está pensado para ofrecer exclusividad, confort y belleza.

REFERENTE DE TURISMO DE LUJO

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden no solo es un referente para el turismo de lujo, sino también un enclave habitual para artistas nacionales e internacionales que eligen este establecimiento por su privacidad, discreción y excelencia en el servicio, destaca la compañía.

A lo largo de los años, el hotel se ha consolidado como un refugio exclusivo para figuras del mundo de la música, el cine y la cultura, que encuentran en sus instalaciones un entorno ideal para el descanso, la inspiración y la desconexión.

Su atención personalizada, la tranquilidad de sus jardines y la calidad de sus servicios lo convierten en una opción preferente para este tipo de huéspedes, reforzando su imagen como icono del lujo a nivel internacional.

Uno de los grandes pilares del hotel es su reconocido The Oriental Spa Garden, considerado uno de los mejores spas de hotel de Europa y el Mediterráneo.

Este espacio ofrece un auténtico viaje sensorial con circuitos termales, piscinas interiores y exteriores de hidromasaje, templo de hielo, duchas de sensaciones y una exclusiva pagoda tailandesa al aire libre.

Además, cuenta con un equipo especializado que diseña experiencias personalizadas de bienestar, desde tratamientos de belleza hasta completos programas de relajación y salud.

La experiencia del Hotel Botánico se completa con una cuidada oferta gastronómica que combina tradición y cocina internacional.

El hotel cuenta con varios restaurantes temáticos que permiten a los huéspedes disfrutar de cocina asiática, italiana y española, además de su restaurante buffet principal.

Su propuesta de media pensión a la carta incluye desayuno buffet y cenas a la carta en sus diferentes espacios gastronómicos, ofreciendo una experiencia culinaria variada y de alta calidad adaptada a los gustos del cliente.

MÁS RECONOCIMIENTOS

A lo largo de su trayectoria, el hotel ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre los que destaca haber sido nombrado en ocho ocasiones como 'Mejor Hotel con Spa de Europa y el Mediterráneo' por Condé Nast Johansens, consolidando su prestigio en el segmento wellness a nivel global.

De esta manera, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden sigue recibiendo el reconocimiento tanto de los profesionales de la industria como de los clientes.

Hace unos meses, el establecimiento se hizo con el Traveller's Choice Award de Tripadvisor, gracias a las valoraciones positivas de sus huéspedes.

A estos logros se suman nuevos reconocimientos obtenidos recientemente, que refuerzan su reputación como referente del lujo y la hospitalidad en Europa, como el otorgado por FIT Reisen, que lo ha distinguido como uno de los tres mejores hoteles de lujo de Europa en 2025.

Además, el hotel ha recibido múltiples premios del sector turístico en el último año, entre ellos el TUI TOP Quality Award; el Customer Excellence Award de British Airways; el Quality Award de Jet2 Holidays; el Customer Choice Award Gold del touroperador Apolo; el HolidayCheck Award; el Premio Importante del Turismo de Skal Internacional Tenerife y la distinción de Schauinsland Reisen como socio TOP.

Con una trayectoria consolidada en el sector hotelero de lujo, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden se ha posicionado como un referente en hospitalidad, combinando excelencia en el servicio, innovación constante y una firme apuesta por el bienestar, resalta Loro Parque.

Estos galardones refuerzan su compromiso con la mejora continua y consolidan su reputación tanto a nivel nacional como internacional.