Los hoteles de Canarias mantienen su actividad con "normalidad" pese a la huelga

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LAS PALMAS/SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad de los hoteles de las islas Canarias se está desarrollando con "normalidad", con un seguimiento escaso o prácticamente nulo de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), que calcula un seguimiento de entre el 4 y 5%; y de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), quien lo ha cifrado en un 1,67% en el turno de noche y en un 0,82% en el turno de mañana.

Al respecto, el presidente de la FEHT, José María Mañaricua, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la jornada de este 11N se está desarrollando con "total normalidad", haciendo compatible "el ejercicio del derecho a la huelga de los trabajadores que así lo han decidido con el derecho al trabajo de la mayoría de nuestras plantillas".

"Eso nos ha permitido ofrecer a los clientes un servicio acorde con sus expectativas y la calidad normal de nuestros hoteles. En general la incidencia de la huelga ha sido muy baja", observó.

Mientras, desde Ashotel han incidido en el "muy bajo seguimiento" de la huelga en los establecimientos alojativos asociados en esta primera parte de la jornada y han valorado especialmente que el paro se haya desarrollado con normalidad y sin incidentes reseñables.

En este sentido, la patronal hotelera tinerfeña ha aplaudido el clima de respeto y civismo que está caracterizando la jornada, en la que se ha compatibilizado el legítimo ejercicio del derecho a la huelga con el normal funcionamiento de la actividad turística.

Además, ha considerado fundamental que este tipo de convocatorias se desarrollen desde el respeto a los derechos de todas las personas trabajadoras, tanto de quienes deciden secundar el paro como de quienes optan por continuar con su actividad laboral.