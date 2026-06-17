La huelga de médicos registra un seguimiento del 7,54% este miércoles en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga de médicos convocada en toda España en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado este miércoles, 17 de junio, un seguimiento del 7,54 por ciento de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS), tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria.

En concreto, de los 7.070 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.467, de los que 337 la han secundado, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Así, por áreas de salud, en Gran Canaria la han secundado 130 de los 1.867 efectivos afectados, lo que representa el 6,96 por ciento del total, mientras que en Tenerife han hecho seguimiento 188 de los 2.127, lo que representa un 8,84 por ciento.

En el caso e Fuerteventura la han secundado dos de los 319 afectados (0,63), en Lanzarote siete de los 255 profesionales llamados a la huelga (2,75%); mientras que en La Palma el seguimiento ha sido de ocho de los 154 afectados (5,19%), y en El Hierro dos de cinco (40%). Por su parte, en La Gomera ningún efectivo la secundó.

La jornada de la mañana de este miércoles, matizan, tiene 1.225 efectivos en servicios mínimos y ha transcurrido sin incidencias "destacables".