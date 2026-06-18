La huelga de médicos registra un seguimiento del 9,14% este jueves en Canarias

Archivo - Médicos en una protesta en Tenerife por un estatuto marco "decente" que les "dignifique" y "preserve" la sanidad pública, a 13 de junio de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado que la huelga de médicos convocada en todo el país contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado hoy un seguimiento del 9,14 % de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, en las instituciones del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Así, de los 7.066 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.375, de los que 400 la secundaron, según ha precisado el Ministerio de Sanidad en una nota.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 210 de los 1.886 efectivos afectados, lo que representa el 11,13 % del total, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 170 de los 2.070, es decir, el 8,21 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro ocho de los 242 profesionales afectados por la huelga, el 3,31%, mientras que en Fuerteventura la secundaron cuatro de los 319 afectados, es decir, el 1,25%. En La Palma el seguimiento fue del 5,19%, puesto que acudieron a la huelga ocho de los 154 afectados, mientras que en La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Añade la Consejería que la jornada de la mañana de este jueves, que cuenta con 1.263 efectivos en servicios mínimos, habría transcurrido sin incidencias destacables.