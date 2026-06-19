La huelga de médicos registra este viernes un seguimiento del 13,10% en el Servicio Canario de Salud

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos convocada en toda España en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado este viernes, 19 de junio, un seguimiento del 13,10 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Así, de los 7.132 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.403, de los que 577 la secundaron, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en nota de prensa.

Por áreas de salud, el seguimiento en Gran Canaria ha sido de 279 de los 1.929 efectivos afectados, lo que representa el 14,46 por ciento del total, mientras que en Tenerife la secundaron 269 de los 2.090, lo que implicó un 12,87 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 15 de los 267 profesionales afectados por la huelga (5,62%), mientras que en Fuerteventura la secundaron cinco de los 328 afectados (1,52%).

En La Palma el seguimiento fue de nueve de los 139 afectados (6,47%), mientras que en las islas de El Hierro y La Gomera el paro no fue secundado por ningún efectivo.

Por último, señalan que la jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.179 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.