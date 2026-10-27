La huelga de médicos en el SCS registra este martes un seguimiento del 6,20%, según Sanidad

Archivo - Concentración de médicos a las puertas del HUC para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - CESM - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga convocada para este martes por los médicos ha registrado un seguimiento en el Servicio Canario de la Salud (SCS) del 6,20 % de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de Hospitalaria.

En la jornada de hoy estaban convocados a este paro 7.249 efectivos, de los que 4.132 estaban afectados por esta convocatoria. En total la secundaron 256 profesionales de este colectivo profesional, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 203 de los 1.640 efectivos afectados, lo que representa el 12,38%, y en Tenerife el seguimiento fue de 48 de los 1.943, es decir, del 2,47%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro cinco de los 210 profesionales afectados por la huelga, el 2,38 por ciento. Por su parte, en Fuerteventura, La Palma La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este martes cuenta con 1.378 efectivos en servicios mínimos y ha transcurrido sin incidencias destacables.