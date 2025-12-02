El IAC homenajea este viernes en La Palma su fundador, Francisco Sánchez

El astrofísico Francisco Sánchez, fundador del IAC - IAC

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) celebrará el próximo viernes un acto homenaje y despedida al profesor Francisco Sánchez Martínez, director fundador del IAC y figura clave de la astrofísica española, fallecido en Madrid el pasado 21 de octubre a los 89 años.

El evento tendrá lugar a las 17.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias, en Santa Cruz de La Palma, con entrada libre hasta completar aforo.

El homenaje reunirá a destacadas personalidades vinculadas tanto a la historia del IAC y de los Observatorios de Canarias como a su actualidad y recordará el legado "incalculable" de Francisco Sánchez, considerado el principal impulsor de la astrofísica moderna en España, detalla el IAC en una nota.

Intervendrán Eva Villaver, subdirectora del IAC; Romano Corradi, director del Gran Telescopio Canarias; Rubén Sánchez Janssen, director del Isaac Newton Group of Telescopes; Pedro Álvarez, exdirector del Gran Telescopio Canaria; y Juan Carlos Pérez Arencibia, exadministrador del Observatorio del Roque de los Muchachos.

Nacido en Toledo en 1936, Francisco Sánchez fue el gran arquitecto del desarrollo de la astrofísica española.

Tras viajar a Tenerife en 1961, demostró la calidad excepcional del cielo de Canarias y logró en 1964 la instalación del primer telescopio profesional en el Observatorio del Teide, abriendo la puerta a los acuerdos internacionales que consolidaron los actuales Observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos.

Fundó el primer grupo de investigación astrofísica del país, dirigió las primeras tesis en esta área y defendió en 1969 la primera tesis doctoral en astrofísica leída en España.

Fue también el primer catedrático de Astrofísica del territorio nacional y el motor de la creación del Instituto Universitario de Astrofísica de la ULL, precursor del IAC.

Su visión estratégica dejó hitos decisivos para la ciencia española pues impulsó el desarrollo del Observatorio del Roque de los Muchachos, promovió la Ley del Cielo en 1988 --pionera a nivel mundial en la protección de la calidad astronómica--, lideró la construcción del Gran Telescopio Canarias, inaugurado en 2009 y aún hoy el mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo, participó en la elaboración de la Declaración Starlight y promovió la creación de la Fundación Starlight.

Además recibió numerosas distinciones por su trayectoria científica y divulgativa y gracias a su legado España se ha convertido en la referencia internacional en investigación astrofísica que es actualmente.

Convocatoria para medios