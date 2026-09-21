EL IAC mantiene su "compromiso" con el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma) pese a perder el TMT

Archivo - Acto de toma de posesión del director del IAC, Valentín Martínez Pillet - INÉS BONET (IAC) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) mantiene el "compromiso" con el desarrollo del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, pese a la decisión del TMT International Observatory (TIO) de descartar a la isla como sede el futuro Telescopio de Treinta Metros.

El descarte de la propuesta, para la que el Gobierno central había comprometido una financiación de 1.000 millones a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y un préstamo en el que participarían el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), fue comunicada el viernes tanto al IAC como al Ministerio de Ciencia.

No obstante, el IAC desea expresar su reconocimiento a la "dedicación y la profesionalidad" de los equipos del ministerio, el CDTI, el BEI y el ICO, "cuyo trabajo hizo posible articular, en un plazo extraordinariamente breve, una oferta financiera de esta envergadura".

En esa línea agradece en una nota especialmente "el apoyo y la confianza" de la Secretaría General de Investigación --así como las misiones diplomáticas dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y movilizadas por aquella--, de la Dirección General del CDTI y de la representación del BEI en Madrid.

Asimismo resalta que es un motivo de "profundo orgullo" el "firme respaldo" mostrado por las instituciones canarias, que en todo momento han expresado su apoyo a la construcción del telescopio en La Palma.

"Queremos mencionar especialmente el compromiso de los ayuntamientos de Garafía y Puntagorda, del Cabildo Insular de La Palma, del Gobierno de Canarias, de la Universidad de La Laguna y, de manera muy especial, de las sociedades palmera y canaria en su conjunto. La extraordinaria acogida que brindan a los proyectos e infraestructuras científicas en los observatorios de Canarias constituye una parte esencial de lo que hace de Canarias un lugar único para la astronomía mundial", detalla.

El IAC señala también que este respaldo a la ciencia hecha desde Canarias, "sin parangón en el panorama científico internacional, refuerza el compromiso del IAC de seguir trabajando para que España mantenga una posición de referencia en la astronomía del futuro".

Con todo, insiste en que el Observatorio del Roque de los Muchachos continúa siendo uno de los "mejores" emplazamientos astronómicos del mundo y "mantiene intacto" su compromiso con el desarrollo científico y tecnológico del Observatorio y seguirá impulsando la instalación de nuevas infraestructuras de referencia internacional, entre ellas los telescopios de tamaño medio del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) y el Telescopio Solar Europeo (EST).