Identificados 232 focos de cochinilla mexicana en tuneras de El Hierro

Inspección de focos de cochinilla mexicana en tuneras de El Hierro - GOBIERNO DE CANARIAS

VALVERDE (EL HIERRO), 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ha realizado 2.740 inspecciones de campo en 2026 que permitieron detectar 232 puntos afectados por cochinilla mexicana en la isla de El Hierro, principalmente en el municipio de El Pinar, entre ellas el núcleo urbano de Taibique y los caminos hacia La Restinga y Tacorón, aparte de dos positivos en las inmediaciones del Parador Nacional de El Hierro, en el municipio de Valverde.

Estos datos han trascendido en una jornada informativa sobre la cochinilla mexicana (Dactylopius opuntiae) organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias a través del Servicio de Sanidad Vegetal y con el apoyo de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), y el Cabildo, con la colaboración del Ayuntamiento de El Pinar.

El encuentro, celebrado en el Centro Cultural Martín Arvelo, se enmarca en las actuaciones que desarrollan las administraciones para combatir esta plaga y prevenir su propagación en las tuneras de la isla.

A esta sesión teórico-práctica asistieron el consejero del área, Narvay Quintero; la directora insular de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro, María Jesús Molina; el coordinador del área de Agricultura de GMR Canarias, Nicolás Borges; el técnico del Cabildo de El Hierro, Andrés Acosta y el capataz agrícola de GMR, Eduardo Fajardo.

El taller fue impartido por personal técnico del Servicio de Sanidad Vegetal y de GMR Canarias y estuvo dirigido a profesionales del sector primario y personal técnico, con el objetivo de facilitar la identificación de este organismo nocivo y dar a conocer las medidas disponibles para combatirlo.

La cochinilla mexicana afecta a las tuneras y puede provocar clorosis --pérdida de la coloración verde--, necrosis de los tejidos vegetales e incluso la muerte de la planta.

Por ello, la detección temprana y la aplicación adecuada de los tratamientos fitosanitarios autorizados resultan fundamentales para reducir los daños y favorecer la conservación de los ejemplares afectados.

Durante el encuentro, Quintero destacó la importancia de proporcionar a los agricultores información práctica y herramientas que les permitan identificar la presencia de esta plaga y actuar de manera temprana para proteger sus tuneras.

En este sentido, incidió en que el conocimiento de los síntomas y la aplicación de los tratamientos adecuados son fundamentales para reducir los daños y evitar que el insecto continúe propagándose.

Asimismo, el consejero subrayó que la colaboración entre las administraciones públicas es esencial para dar una respuesta coordinada y eficaz a los problemas fitosanitarios que afectan al sector primario.

Por ello, señaló que el Gobierno de Canarias seguirá trabajando junto al Cabildo de El Hierro y los ayuntamientos para reforzar las labores de vigilancia, facilitar el asesoramiento técnico y proporcionar a los agricultores los medios necesarios para proteger sus cultivos.

En el marco de estas actuaciones, la Consejería ha adquirido 50 litros de 'OVIPRON', un aceite mineral parafínico autorizado para el tratamiento de la cochinilla mexicana en tuneras.

Este producto ha sido cedido al Cabildo de El Hierro para su distribución entre los agricultores de la isla y facilitar así la aplicación de los tratamientos fitosanitarios en las plantas afectadas, recoge una nota de la Consejería.

ACTUACIONES DE PROSPECCIÓN Y CONTROL

La jornada se suma a los trabajos de prospección, detección y control que desarrolla GMR Canarias por encargo del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería.

Desde que se identificó la presencia de esta plaga a principios de 2026, el Gobierno de Canarias ha destinado 22.865 euros a actuaciones dirigidas a localizar los focos de infestación, reducir su incidencia y limitar su propagación en la isla.

Como parte de estos trabajos, durante los meses de abril y julio se desarrolló una campaña de prospección fitosanitaria en zonas con presencia de tuneras de distintos puntos de la isla.

De forma complementaria, durante el mes de julio, un equipo integrado por cuatro capataces agrícolas llevó a cabo tratamientos fitosanitarios en distintas zonas afectadas de El Pinar, tanto en espacios urbanos como en explotaciones agrícolas con presencia de tuneras, con el propósito de reducir los niveles de infestación y frenar la dispersión del insecto.

La jornada celebrada en El Pinar permitió trasladar al sector los conocimientos y las recomendaciones técnicas derivados de estas actuaciones, así como reforzar la coordinación entre las administraciones y los profesionales del campo para avanzar en la protección de las tuneras y la lucha contra la cochinilla mexicana en El Hierro.