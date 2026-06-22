El IGN avisa Protección Civil del incremento de actividad sísmica en Tenerife, con más de 200 pequeños terremotos

Archivo - Parque Nacional del Teide - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha remitido en la madrugada de este lunes un aviso de aumento de frecuencia de la actividad sísmica --más de 10 eventos sísmicos en una hora-- al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, tal y como se realiza de forma preceptiva.

En concreto, desde la madrugada del sábado al domingo y especialmente en la madrugada del domingo al lunes, entre las 02.00 y las 02.30 horas, se han detectado varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo la isla, principalmente en la zona al oeste de Las Cañadas del Teide, donde es habitual la actividad en los últimos meses.

En total, en estas últimas 24 horas se han registrado 221 eventos, 89 localizados hasta el momento.

El primer pulso de actividad sismo-volcánica comenzó en la madrugada del pasado viernes y aún no ha finalizado la actividad.

Los eventos son todos muy similares y sus magnitudes son menores de 2.0 en la Escala de Richter.

La mayor parte de los epicentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones, principalmente en los términos municipales de Guía de Isora, Vilaflor de Chasnia y Santiago del Teide y las profundidades se sitúan mayoritariamente en torno a 10 o 15 kilómetros por debajo del nivel del mar.

Durante esta intensificación de la actividad se registraron eventos volcano-tectónicos, eventos híbridos y eventos de baja frecuencia (LP), señalan desde el IGN.

Los eventos localizados presentan una gran correlación entre sí a partir de la tarde del sábado.

Así, la presencia de eventos LP e híbridos es compatible con circulación de fluidos en profundidad, sin que por sí sola pueda representar una aceleración del proceso.

Hasta el momento, ninguno de los eventos ha sido sentido por la población de la isla, precisan desde el IGN.

Este tipo de actividad es similar a la registrada en los meses de febrero y marzo y no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

El IGN tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual los parámetros más destacados y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.