El IGN registra la pasada madrugada 50 terremotos de baja magnitud en Las Cañadas del Teide

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado la pasada madrugada unos 50 terremotos al oeste de Las Cañadas del Teide, si bien, con precisión, se han logrado localizar 22 terremotos.
Los terremotos, de baja magnitud --la máxima fue de 1.8mbLg--, han sido localizados entre los 10 y los 16 kiómetros de profundidad, entre las 01.41 y 06.36 horas de este sábado, aproximadamente.
Así lo confirman a Europa Press fuentes de la institución, que detalla las dificultades de localización aparejadas a sismos que son "muy pequeños" o que incluso que pueden sucederse "mezclados con otros", de forma que para ubicarlos "con precisión" su señal debe contar con cierta "calidad".