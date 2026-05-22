El IGN vuelve a detectar actividad sísmica en Tenerife con 63 terremotos al oeste de Las Cañadas del Teide

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha vuelto a detectar actividad sísmica en la isla de Tenerife con una serie de 63 terremotos al oeste de Las Cañadas del Teide de los que se han podido localizar 67.

Entre el jueves y este viernes se han detectado varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo la isla, principalmente en la zona al oeste de Las Cañadas del Teide, el más largo pasadas las 16.00 horas de ayer.

Los eventos están localizados a una profundidad comprendida entre 7 y 25 kilómetros y la magnitud máxima es de 1,4 en la Escala de Richter, con los hipocentros situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones en los últimos meses.

El IGN precisa también que esta actividad es similar a la de meses anteriores aunque de menor energía, compuesta por eventos de baja frecuencia, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales y que se clasifican como eventos híbridos.

La actividad de estos pulsos no presenta un patrón repetitivo en forma de familias y ninguno de estos eventos ha sido sentido por la población de la isla, detalla.

En esa línea señala que este tipo de actividad "no aumenta" el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife aparte de que cuenta con una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar los parámetros más destacados.

De esta forma, se trata de realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.