El II Congreso de Reto Demográfico tendrá lugar en Breña Alta (La Palma) los próximos 18 y 19 de junio

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, durante la presentación del II Congreso de Reto Demográfico - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso de Reto Demográfico, impulsado por el Gobierno de Canarias, tendrá lugar el 18 y 19 de junio en Breña Alta (La Palma), una cita que busca alcanzar el objetivo construir un espacio de "diálogo y reflexión" en torno al desafío de la población y su impacto social, económico y territorial.

Así lo ha informado el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, que ha señalado en una nota la importancia de los servicios y actividad económica para "fijar" la población al territorio.

Centrado en esta ocasión en el territorio y el arraigo, el encuentro abordará cuestiones clave para el futuro del archipiélago, como 'la Canarias de los 15 minutos'. Esta fórmula, puntualizan, pretende diseñar un modelo territorial en el que las ciudades, los pueblos y los barrios del archipiélago tengan escala humana.

Ha apuntado al respecto que el 58% de la población en el archipiélago tiene acceso a los servicios básicos caminando menos de un cuarto de hora. Esa dimensión, apuntó Caraballo, permitirá hacer nuestras islas "más vivibles" y contar con espacios comunitarios más cercanos y accesibles.

Para ello, remarca, es importante "repensar" el territorio y la manera de relacionarnos, de manera que se construyan entornos diseñados para vivirlos, para cuidarnos y en la que todos y todas tengamos cabida. Esta estrategia busca avanzar hacia un archipiélago "más justo y más cohesionado" que mejore la vida de la ciudadanía.

ARRAIGO AL TERRITORIO

En esta senda, el Congreso pondrá el acento en aspectos fundamentales para generar arraigo al territorio rural como el acceso a la vivienda, los nuevos modelos económicos o la forma en la que contamos y entendemos las islas.

El Gobierno subraya el "intenso debate" impulsado desde Presidencia durante 2024, con aportaciones también del Parlamento, que culminó en distintas medidas, alguna de las cuales ya está en marcha, como "las que tienen que ver con agilizar el planeamiento de aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes, mediante subvenciones", o las orientadas a "agilizar expedientes o licencias técnicas, para impulsar la construcción de viviendas".

El objetivo, subraya el Ejecutivo canario, es "generar oportunidades" allí donde no existen, sobre todo en los municipios de interior y de las islas no capitalinas.

PARTICIPANTES

La subdirectora de Planificación Territorial y Reto Demográfico de Gesplan, Eva Padrón, ha anunciado que la conferencia inaugural estará a cargo del catedrático del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (ULL), Serafín Corral, que hablará sobre el REF Verde.

Asimismo, destacó que hasta el momento se han inscrito 250 personas para participar en este congreso, de los que 138 estarán de forma presencial en La Palma.

Además, se han presentado 21 comunicaciones, cifra que podría ampliarse puesto que el plazo no finaliza hasta el próximo 12 de junio. A ello se suma que el próximo 8 de junio se notificará cuáles son las comunicaciones seleccionadas para su presentación en el congreso.

INSCRIPCIONES

Las personas que quieran participar como asistentes tienen de plazo hasta el 15 de junio en la web del Congreso, cuyo programa se divide en cinco bloques en los que se abordarán asuntos como Narrativa del territorio, identidad y convivencia. En esta sesión se reflexionará sobre cómo construir un relato compartido en una Canarias diversa y en transformación, incorporando experiencias reales de convivencia y fortalecimiento del arraigo.

El segundo eje, dedicado a Innovación, tecnología y anticipación territorial, analizará las herramientas que permiten comprender mejor las dinámicas demográficas y anticipar escenarios futuros, junto a iniciativas innovadoras impulsadas desde el ámbito local.

En torno a Territorio, vivienda y equilibrio poblacional girará el tercer bloque, que abordará las condiciones necesarias para vivir y permanecer en los municipios, presentando experiencias que contribuyen a fijar población y revitalizar el territorio.

El cuarto bloque, Talento, empleo y nuevas economías, se centrará en las oportunidades que generan arraigo a través del empleo, el emprendimiento, el retorno de población, la atracción de talento, el empleo rural, la economía circular y la fiscalidad.

El último de los ejes estará dedicado al Modelo territorial para la Canarias de los 15 minutos, en el que se analizará cómo garantizar el acceso cercano a los servicios y mejorar la calidad de vida mediante una planificación más equilibrada, cohesionada y sostenible y así avanzar en un modelo de justicia territorial.