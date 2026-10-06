IKEA, Mercadona, Donuts, Central Lechera Asturiana o Samsung, entre las marcas preferidas por los canarios

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

IKEA, Mercadona, Donuts, Central Lechera Asturiana o Samsung se han situado entre las marcas preferidas por los canarios, según los datos del informe Top Marcas 2026-2027, elaborado por Accumin Intelligence, la división de datos del grupo de asesoramiento inmobiliario, software e inteligencia Accumin.

En concreto, el informe revela que IKEA lidera las preferencias en el archipiélago entre todas las categorías analizadas, con un 50,5% de los votos en su categoría, seguida de Mercadona, que alcanza un 46,6%, y Donuts, con un 44,1%.

Asimismo, Central Lechera Asturiana obtiene un 42,8% de los votos en Canarias, Samsung un 39,6%, Estrella Galicia un 37,4%, Adidas un 35,3% y Movistar un 32,9%.

Por otro lado, en el conjunto del país, Estrella Galicia, Mercadona, Zara, Ikea, Donuts y Burger King están entre las marcas preferidas por los españoles.

Del documento se extrae que Estrella Galicia consolida su hegemonía nacional entre las cervezas favoritas de los españoles, alcanzando un 42,5% de los votos. Así, el podio nacional se completa con Mahou, que repite en segundo lugar al concentrar el 14,7% del favoritismo, respaldada por su sólida posición en el centro peninsular, mientras que Cruzcampo se afianza en la tercera plaza con un 9,8%, seguida muy de cerca por Cervezas Alhambra (9,1%).

Mercadona se mantiene como el supermercado favorito a nivel nacional, pero cede 3,6 puntos de preferencia (del 38,8% de 2025 al 35,2%) tras perder terreno en la zona norte, pero rozando o superando el 40% de los apoyos en plazas clave como Canarias (46,6%), Murcia (45,2%), Extremadura (42,1%), Comunidad Valenciana (39,3%), Comunidad de Madrid (39,2%) y Andalucía (37,3%).

Lidl se afianza en la segunda posición a escala nacional con el 20% de los votos, logrando su mejor dato en Canarias (36,1%), mientras que en tercera posición se sitúa Carrefour (15,7%).

En moda, Zara, Levi's y Ralph Lauren acaparan el 57,6% de la devoción total de los consumidores españoles. El buque insignia del grupo Inditex, con un 24,4% de los votos, se consolida como la firma favorita de moda de los españoles. Aunque su hegemonía territorial se concentra en cuatro regiones peninsulares, su rotunda victoria en su cuna, Galicia (41,1%), sumada a sus triunfos estratégicos en la Comunidad de Madrid (23,1%), Andalucía (24,8%) y Castilla-La Mancha (22,2%), le otorga el volumen necesario para asegurar el primer puesto estatal.

Por su parte, la marca estadounidense Levi's mantiene el segundo puesto nacional con el 22,5% de los apoyos, pero protagoniza una relevante expansión territorial al coronarse en trece comunidades autónomas, siete más que en la edición anterior, con un nivel máximo de reconocimiento en Cantabria (31,3%), mientras que Ralph Lauren se afianza en el tercer puesto estatal con el 10,7% de los votos.

Respecto a las marcas de comida rápida, en un escenario marcado por la subida de precios en la hostelería tradicional, 100 Montaditos se desmarca rompiendo el histórico duopolio de la hamburguesa. Así, si en la edición anterior Burger King y McDonald's concentraban más del 51% de las preferencias, su peso conjunto cae ahora al 35,1%.

La clasificación nacional queda liderado por la mínima por Burger King (17,8%), que sube al primer puesto del podio, mientras que 100 Montaditos da el sorpasso a la segunda posición (17,4%) y relega a la tercera plaza a McDonald's (17,3%).

En la categoría de leche, Central Lechera Asturiana recupera el primer puesto del podio nacional alcanzando el 32% de los votos y dibujando un mapa de amplia hegemonía en el territorio peninsular, con especial fortaleza en la Comunidad de Madrid (31,8%), Castilla y León (46,1%) y su feudo de origen en Asturias (82,8%). Le sigue en segunda posición la marca de distribuidor Hacendado (19,9%), que, aunque cede terreno en la península, se impone en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, mientras que Puleva (13,8%) afianza la tercera plaza reforzando su histórico dominio en Andalucía (38,6%) y conquistando las Islas Baleares (28,6%).

En el sector del café, Nescafé revalida su liderazgo nacional con un 21,6% de los votos y la primera posición en la gran mayoría del mapa peninsular y del Norte de España, con porcentajes elevados en Castilla-La Mancha (34,2%) y Cantabria (33,6%), mientras que Marcilla afianza la segunda plaza, con el 19,3% de los votos en España, y el máximo grado de avinculación con la marca en Navarra (30,8%), Aragón (26,1%) y las Islas Baleares (23,7%). A pesar de no lograr conquistar ningún territorio, Nespresso se alza con la tercera posición a escala nacional, con un 12,4% de los votos.

Donuts se proclama como líder de la bollería industrial en España al conquistar el 37,2% de los votos del país y alzarse como la opción preferida en todas las comunidades autónomas peninsulares y en ambos archipiélagos (Canarias y Baleares). Pantera Rosa (14,6%) asegura la medalla de plata apoyada en su arraigo en La Rioja (22,1%), Navarra (22,2%), Asturias (21,6%) y Aragón (20%), mientras que tercero se sitúa Phoskitos (13,3%), con especial penetración en Andalucía (17,5%), Galicia (15,9%) y la Comunidad Valenciana (15%).

Por su parte, el duopolio Adidas-Nike agrupa el 60% de los votos nacionales. Adidas se impone a escala nacional por primera vez con el 30,3% de las preferencias, superando por apenas dos décimas a Nike (30,1%), lo que supone recortar más de 12 puntos porcentuales de ventaja respecto al pasado ejercicio, mientras que The North Face (8,3%) completa el podio.

IKEA, MAPFRE, MOVISTAR, ENTRE LAS FAVORITAS

Por otro lado, en la categoría de muebles y decoración, Ikea, El Corte Inglés y Amazon concentran conjuntamente el 76,1% de los apoyos del país. La firma sueca confirma su liderazgo con el 35,8% de la preferencia nacional, seguida por El Corte Inglés, con un 23,6% de los votos y el 'e-commerce' Amazon (16,7%) se consolida en el tercer escalón.

Mapfre se corona como la opción favorita para los seguros de salud a escala estatal con un 24,3% de las menciones y amplia presencia territorial al ser la marca preferida en 15 comunidades autónomas, seguida por Adeslas asegura el segundo puesto estatal con el 16,4% de los votos y Sanitas, que le sigue de cerca con un 15,5% de los votos.

En telecomunicaciones, Movistar revalida su hegemonía al coronarse como la marca favorita con el 25,2% de los votos y liderar la gran mayoría de las comunidades autónomas, seguida por Vodafone (15,3%) y Orange, que captura el 14,6% de las preferencias.