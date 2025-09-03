Incautan 55 kilos de cocaína en Lanzarote y detienen a 3 miembros de una organización dedicada al tráfico de drogas

La Policía Nacional detiene a tres miembros de una organización criminal y se incautan 55 kilos de cocaína - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional han detenido en Lanzarote a tres hombres de 44, 47 y 49 años, todos con antecedentes, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal tras desarrollarse una operación en la que se incautaron 55 kilogramos de cocaína cuyo valor en el mercado ilícito supera los 1,6 millones de euros.

La investigación comenzó cuando los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Arrecife detectaron los desplazamientos frecuentes de los sospechosos desde Gran Canaria a Lanzarote, donde permanecían cortos periodos de tiempo con la finalidad de distribuir sustancias estupefacientes.

De esta manera, los policías establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento al detectar que habían llegado a la isla, comprobando que los tres investigados adoptaban numerosas medidas de contravigilancia para tratar de detectar la presencia policial, según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Un día después, los investigadores observaron a los detenidos acceder a una vivienda vacacional en Playa Honda portando bolsos de viaje de gran peso.

Fue en ese momento cuando los agentes interceptaron uno de los coches, localizando en el interior de dos mochilas 18 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 20 kilogramos. El registro posterior en la vivienda permitió intervenir otros 32 paquetes con un peso cercano a 35 kilogramos.

Por su parte, el tercer integrante fue detenido en el aeropuerto de Lanzarote cuando intentaba abandonar la isla.

Finalmente, los arrestados fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso inmediato en prisión de los tres detenidos.