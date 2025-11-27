Sucesos.- Incautan un arma de fuego localizada en el equipaje facturado de un pasajero en el Aeropuerto Tenerife Norte - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras y de la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Aeropuerto Tenerife Norte- Ciudad de la Laguna, han incautado recientemente un arma de fuego real que fue detectada en un equipaje facturado.

Informa la Benemérita en una nota que mientras los agentes de servicio realizaban las oportunas inspecciones en el equipaje, en presencia de vigilantes privados del citado aeropuerto, detectaron el arma de fuego en su interior mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X). La maleta pertenecía a un pasajero con un vuelo con destino Madrid, por lo que procedieron a localizar al pasajero titular de la misma.

Junto al propietario, se abrió la maleta, verificando que en el interior realmente había un arma de fuego real antigua. El pasajero comunicó, entonces, que esa arma pertenece a su familia, pero que carece de documentación de la misma.

Tras las comprobaciones oportunas, y dado que para portar un arma en el interior de equipaje, existe un protocolo de seguridad específico, se procedió a la instrucción del correspondiente atestado, que se remitió a la Autoridad Judicial competente.

El arma ha sido remitida a la Unidad de custodia y depósito de la misma en la Intervención de Armas de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.