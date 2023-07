El incendio de La Palma continúa activo tras una noche "mucho más tranquila"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la madrugada del pasado sábado en el municipio de Puntagorda, en la isla de La Palma, continúa activo tras una noche mucho más tranquila que la anterior y sin ningún incidente reseñable, y durante el día de hoy los trabajos se van a centrar en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, siempre que el humo que ahora mismo hay en la zona lo permita.

Así lo ha informado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que ha comparecido en rueda de prensa junto al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y Montse Román, jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias.

La consejera ha indicado que el flanco norte del incendio, en la zona de El Reventón, permanece sin llamas activas y en el flanco sur, en el barranco de Jieque, anoche se llevó a cabo la quema de una bolsa que quedaba sin quemar dentro de la zona ya afectada. En ambas zonas se mantendrá todo el día la vigilancia activa tanto con medios terrestres como aéreos.

En cuanto a La Caldera, Nieves Lady Barreto informó que anoche no se produjo un avance considerable de las llamas, aunque sí hay mucho humo, y se prevé que a partir de las once de la mañana, con el cambio de temperatura y viento, puedan entrar a actuar de pleno los medios de extinción.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, precisó que durante el día de hoy, siempre que el humo lo permita, van a actuar en La Caldera medios aéreos y miembros del Parque Nacional, del Grupo PRESA del Cabildo de Gran Canaria, la EIRIF y el BRIF del Cabildo de La Palma, apoyados por el Equipo de Montaña de Cruz Roja, que estará en la zona en labores de prevención. Estos equipos trabajarán en turnos rotatorios de dos horas debido a la dificultad del terreno y también por la mala calidad del aire.

El consejero comentó, además, que durante la noche drones con cámaras térmicas han sobrevolado la zona afectada y se ha comprobado que, sobre todo en La Caldera, hay mucha zona fría, no ha habido reavivación del fuego y solo quedan algunos puntos de calor.

No obstante, sí apuntó que la calidad del aire ha empeorado fruto del humo y ha sido mala en distintas poblaciones de la isla, por lo que ya se han hecho recomendaciones por parte de los servicios de emergencia para que la población tome medidas para intentar no respirar el aire que en estos momentos -y hasta media mañana- pueda seguir con una calidad no buena.

Manuel Miranda manifestó que todos estos trabajos van a ayudar a que en las próximas horas mejore "de forma sustancial" la evolución del incendio, aunque dijo que hay que seguir siendo "cautos y precavidos" en cuanto a que no haya ninguna posibilidad de que el incendio se pueda salir del perímetro, que hoy tratará de ser consolidado por los medios aéreos.

UN TOTAL DE 400 EFECTIVOS.

Así pues, en el día de hoy seguirán trabajando en el control del incendio un total de 400 efectivos: 60 efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma; 36 BRIF de La Palma; 17 BRIF de apoyo de Tineo (Asturias); 50 EIRIF; 24 efectivos del Grupo PRESA del Cabildo de Gran Canaria; 13 bomberos del Cabildo de Fuerteventura, 10 del Cabildo de Tenerife y 7 del Cabildo de La Palma; 16 efectivos del Parque Nacional; 50 miembros de la UME; 63 efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad; 40 voluntarios; y 10 efectivos de Cruz Roja. Asimismo, hoy también se contará con nueve medios aéreos -entre helicópteros e hidroaviones-, coordinados por el helicóptero de la Guardia Civil.

Por otro lado, la consejera Nieves Lady Barreto quiso recordar también que ayer lunes, en Consejo de Gobierno, se acordó la petición de ayudas al Gobierno de España para cubrir los daños ocasionados por el incendio, así como la puesta en marcha del decreto de ayudas por daños en inmuebles y enseres.

En cuanto a la situación de los albergados, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, informó que solo cuatro personas permanecen en el Pabellón Severo Rodríguez en Los Llanos de Aridane, una de las cuales lo abandonará en breve.

Dos de las personas albergadas son vecinos de la zona de la Hacienda del Cura, que sigue evacuada, y otra es un vecino de Tinizara que ha perdido su vivienda y está a la espera de ser reubicado por parte del Ayuntamiento de Tijarafe. Se mantiene el desalojo de los vecinos del barrio de El Roque, en Puntagorda, y la parte alta de la LP-1, desde el barranco de El Jurado hasta El Time.

Asimismo, Sergio Rodríguez comentó que se mantienen los acompañamientos para la evaluación de daños en viviendas, cultivos y servicios, y la red de senderos se ha comenzado a abrir, excepto en las zonas afectadas por el incendio.