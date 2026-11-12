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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en el sistema de radioyuda en el aeropuerto de Gran Canaria está provocando "algunos desvíos" de vuelos, ya que las aproximaciones al aeródromo se están realizando con un procedimiento basado en la navegación por satélite, según ha informado Aena.

Esta situación, admite Aena en su cuenta oficial de 'X', está ocasionando "algunos desvíos en las aerolíneas que no" tienen este sistema implantado.

Actualmente, indican, se está trabajando con Enaire para solucionar "lo antes posible" la seguridad, ya que es la "prioridad siempre"; lamentando de esta forma las molestias ocasionadas.