La inflación industrial en Canarias cae un 3,4% en agosto

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Canarias han caído un 3,4% en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en lo que va de año han descendido un 14,3%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto nacional, los precios bajaron un 1,5% en agosto en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos inferior a la del mes anterior y su mayor descenso desde octubre del año pasado.

Con la tasa interanual del octavo mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno negativo después de haber encadenado dos meses de subidas.

La caída de la inflación industrial en agosto fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual 6,4 puntos, hasta el -4,5%, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y a que los precios de la producción de gas subieron menos que en el mismo mes del año pasado. Por contra, la bajada de los precios del refino de petróleo fue menor que la de agosto de 2024.

En el otro extremo, los bienes de consumo no duradero elevaron su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,1%, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en agosto una tasa del -0,3%, dos décimas más que en julio y 1,2 puntos por encima del índice general.

En los ocho primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 2,8% respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-12,6%).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES BAJAN UN 0,4% EN EL MES

En tasa mensual (agosto sobre julio), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento del refino de petróleo (-3,6%) y la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-1,2%), entre otros factores.

En el lado de los ascensos, destacaron las subidas de precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (+1,8%) y de la producción de gas (+0,5%).

DIEZ COMUNIDADES PRESENTAN TASAS NEGATIVAS

La inflación industrial registró en agosto tasas anuales negativas en diez comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (-7,1%), Asturias (-3,9%), Canarias (-3,4%) y Castilla-La Mancha (-3,2%).

En cambio, cuatro comunidades presentaron incrementos interanuales en sus precios industriales: La Rioja (+1,3%), Cantabria (+1%), Navarra (+0,5%) y Aragón (+0,3%).

Por su parte, Castilla y León, Cataluña y Galicia no experimentaron variación en agosto.