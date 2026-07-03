Inician la ampliación del contradique del Puerto de Tazacorte (La Palma) para reforzar su seguridad y operatividad - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha iniciado este viernes las obras de ampliación del contradique del Puerto de Tazacorte, una actuación que prevé reforzar la protección de la infraestructura frente a los temporales, mejorar la seguridad de las operaciones marítimas y garantizar una mayor operatividad del puerto durante todo el año.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de las obras, junto con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el alcalde de Tazacorte, David Ruiz, y el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado seguir "dando pasos" para que La Palma cuente con infraestructuras "modernas, seguras y preparadas" frente a los retos del futuro.

"Esta actuación refuerza la protección del Puerto de Tazacorte, impulsa su capacidad para seguir generando oportunidades y demuestra el compromiso del Gobierno de Canarias con el desarrollo económico y social de la isla, apostando por inversiones que mejoran la competitividad y la calidad de vida de la ciudadanía", ha añadido.

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez ha celebrado que la ampliación del contradique permita que el Puerto de Tazacorte gane en seguridad y operatividad durante todo el año. "Reforzamos la protección de la dársena frente al oleaje, facilitamos las maniobras de las embarcaciones y consolidamos una infraestructura estratégica para La Palma, al servicio de la actividad pesquera, deportiva, recreativa y turística", ha aseverado.

SOBRE LA ACTUACIÓN

La ampliación del contradique del Puerto de Tazacorte constituiría una de las principales inversiones que Puertos Canarios ejecuta actualmente en La Palma, con un importe de adjudicación de 6.246.660,06 euros.

La obra contempla la prolongación del contradique en dos tramos que suman 130 metros de longitud, 102 metros en prolongación del espigón existente y 28 metros perpendiculares, así como la demolición parcial de 34 metros del espigón actual, con el objetivo de facilitar el atraque y mejorar la maniobrabilidad en la bocana del puerto.

La cimentación se realizará sobre una banqueta de escollera con materiales procedentes del espigón demolido.

El nuevo contradique se ejecutará en forma de L mediante bloques de hormigón paralelepipédicos con chimenea, muros longitudinales y transversales rellenos de hormigón sumergido y material granular. Su tramo frontal incluirá un talud, una capa de filtro de escollera de 250-750 kg y un manto de bloques cúbicos de 10 toneladas, que permitirá disipar la energía del oleaje y mejorar la operatividad en la bocana.

Asimismo, se instalarán elementos de seguridad y operatividad, escaleras de acero inoxidable para acceso desde el mar y balizas luminosas de color rojo con alimentación fotovoltaica.