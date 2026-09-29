Inician los trabajos para construir 104 viviendas públicas en Los Realejos, Güímar y Granadilla (Tenerife)

El vicepresidente insular,Lope Afonso, y la consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández, en una visita a una de las promociones de vivienda pública en Güímar - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ya ha iniciado los trabajos de las tres primeras promociones de 104 viviendas destinadas al alquiler social que se construirán en los municipios de Los Realejos, Güímar y Granadilla.

En una nota de prensa, el vicepresidente Lope Afonso ha celebrado el impulso de convertir al Cabildo en "una herramienta útil" al servicio de la ciudadanía en materia de vivienda, a través de la construcción de estas tres promociones y con el objetivo de poner en marcha más de 1.000 recursos habitacionales durante este mandato.

En concreto, estas tres promociones supondrían la construcción de un total de 104 viviendas, con una inversión de 21.165.315,96 euros, todas ellas con un plazo de ejecución de 18 meses.

Asimismo, en Los Realejos, se están construyendo 27 viviendas con una inversión de 6.117.112,31 euros (actualmente se están ejecutando los trabajos previos de contención del terreno con micropilotes para el posterior desmonte), mientras en Güímar se construirán 30 viviendas con una inversión de 5.432.125,03 euros.

Por su parte, en Granadilla se edificarán 47 viviendas con un presupuesto de 9.616.078,62 euros.

La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, ha señalado que la construcción de estas viviendas se integra en el marco del convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias y ha incidido en el planteamiento de que el Cabildo "tenga un papel protagonista" en buscar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda.

Hernández ha señalado que, en este momento, se empiezan a tener resultados tangibles de todo el trabajo realizado en la isla, donde hay "un importante compromiso presupuestario", tanto del Cabildo como de otras administraciones, con el que se pretende "aportar certidumbre a las necesidades de los ciudadanos".