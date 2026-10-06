El intercambio de inteligencia con países africanos retiene hasta un 67% de migrantes en origen con destino Canarias

Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El intercambio de inteligencia y el desarrollo legislativo en diferentes países africanos ha permitido que se avance en la lucha migratoria, cuestiones que han posibilitado que este año se haya retenido --hasta el 4 de octubre-- hasta un 67% de inmigrantes en origen que pretendían hacer la ruta atlántica.

Esta reducción del 67%, según ha matizado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, durante una rueda de prensa por el 20º aniversario del Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC), ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, se traduce en que no han llegado a las costas canarias unas 17.000 personas interceptadas en la línea de costa o preparadas para embarcar.

Este dato, ha matizado, es "bastante relevante", ya que "manifiesta que hay una presión de salida", que sigue habiendo una presencia en los países del entorno, al tiempo que ha resaltado que todos estos países --en relación a Mauritana, Senegal, Gambia, entre otros-- también están colaborando.

Pestana se ha referido también a la llegada de migrantes a 4 de octubre a Canarias, que asciende a unos 7.280, lo que representa un 44% menos que en el mismo periodo de 2025, si bien ha matizado que ahora es el "periodo de las calmas" y seguramente habrá "unos meses algo más movido" aunque espera que se concluya con una "nueva reducción".

En relación a la caída en la llegada de inmigrantes, el delegado del Gobierno en Canarias lo enmarca en el viaje que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, realizaron a principios de 2024 a Mauritania, Senegal y Gambia, ya que matizó que hubo "un antes y un después".

Este viaje, explica, permitió que se alcanzaran unos acuerdos de inversión, de compromiso "fundamentalmente con Mauritania, pero también con Senegal", y esa "colaboración intensa" ha tenido como resultado una "mayor implicación", además de realizar en estos países modificaciones legislativas internas que les han permitido dotarse del cuerpo normativo "necesario para que una detención suponga penas de cárcel, penas importantes a las mafias, a quienes participan y colaboran con ellos".

FRONTEX SERÍA MUY IMPORTANTE EN ÁFRICA

Por su parte, el teniente general de la Guardia Civil, Francisco Javier Moscoso, ha admitido que el despliegue de Frontex en África sería "muy importante", destacando que la posición de Europa "ha sido fundamental" para la lucha contra el fenómeno migratorio por las inversiones tanto en España como en África.

El teniente general Moscoso ha asegurado que "ha habido un desembolso importante" para conseguir "mejorar" la capacidad de estos países y ha señalado que con Frontex se ha trabajado con acuerdos bilaterales pero, a partir del año 2017 hay una "disminución importante" en el número de llegadas de inmigrantes a Canarias, y Frontex decide en el 2018 que "la ruta a Canarias ya estaba prácticamente cerrada", por lo que retira la operación que tenía.

Es entonces cuando la Guardia Civil comienza a aumentar su presencia en los países africanos de salida.

Actualmente Frontex lo que tiene desplegado es la operación canaria, que lidera la Policía Nacional y es de componente terrestre, no hay componentes marítimos ni aéreos, teniendo una colaboración en la llegada de las embarcaciones y las personas, si bien señaló que lo que está intentando es firmar "algún tipo de acuerdo" con los países africanos para poder desplegarse en los mismos.

En este sentido, ha afirmado que "sería muy importante" que Frontex desplegara en los países africanos porque la inmigración "no se soluciona con la llegada a tierra de un cayuco; la inmigración habría que solucionarla, el momento ideal, es evitando el riesgo, es evitando que este cayuco se eche a la mar".

Los medios con los que se tiene que desplegar Frontex en los países africanos, tras evaluarlo, debe de ser los que estos territorios le dejen operar.

El teniente sí que ha reconocido que a medida que se va trabajando en tapar la salida de embarcaciones desde un país fronterizo concreto, las mafias van buscando otras zonas para operar y ha señalado que "ahora mismo el país que mayor número de salidas" está provocando es Gambia, que ya está tramitando una normativa para luchar contra la inmigración irregular.

CCRC

Por otro lado, el director del Centro de Coordinación Regional de Canarias, Álvaro Fernández, ha explicado que el CCRC, que nace con la crisis migratoria de 2006 en el archipiélago y en el que trabajan unas 40 personas, tiene dos misiones "fundamentales", tales como son la coordinación de todos los medios para el "efectivo" rescate en el mar de las embarcaciones que se aproximen a la costa de Canarias, "intentar que no" muera nadie en el mar en ese traslado de los países africanos hacia las costas canarias.

Y el "control efectivo" de la operatividad del despliegue de Guardia Civil en el continente africano donde tienen barcos, helicópteros, "de vez en cuando" un avión sobrevolando las costas africanas, pero lo "más importante" son los más 100 efectivos humanos, que trabajan en conseguir con las fuerzas policiales de los países de salida un intercambio de inteligencia para poder detener a miembros de las organizaciones criminales, además de evitar la salida de embarcaciones al mar.

En relación con este trabajo, el jefe de operaciones del CCRC, Agustín Barroso, ha resaltado que Canarias es una "referencia en el tema de la gestión" de la migración, después de que en 2006 se decidiera crear este centro.

Barroso, que ha subrayado la colaboración de los cuerpos policiales de países de salida de embarcaciones, como son Mauritania, Senegal o Gambia, se ha referido a la andadura del CCRC que, dijo, empezó a contar con el 112 de Canarias, con ONGs, se hicieron memorándum con los países africanos porque se entendió que había que tener relaciones con los países de origen y comenzaron a desplegarse agentes de la Guardia Civil en estos territorios.

A partir de ahí, admite, comienza a avanzar y se empieza a coger financiación a través de proyecto europeo, que "eso no existía a nivel policial", lo que permite gestionar y avanzar en el CCRC en estos 20 años en los que se ha conseguido implantar una red de oficiales en los países africanos que permite intercambiar información para que los equipos de investigación puedan luchar contra las mafias.

Sobre esto último, expuso que actualmente se está intentando trabajar en las órdenes internacionales para poder que los países africanos puedan reclamar, por ejemplo, a quienes se detienen en España por su relación con mafias de migración.