Interceptado un cayuco con 235 migrantes a unas siete millas de La Restinga (El Hierro)

VALVERDE (EL HIERRO), 15 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado a primera hora de este lunes un cayuco con 235 migrantes subsaharianos --149 hombres, 64 mujeres y 22 menores-- cuando navegaban a unas siete millas al suroeste de La Restinga (El Hierro).

Así lo han informado a Europa Press fuentes del organismo estatal, que agregan que fue un eco en el radar de la Guardia Civil el que puso en aviso sobre una posible embarcación irregular cerca de la isla, por lo que se activó a la Salvamar Navia.

Una vez en el lugar, localizó el cayuco y, debido a las condiciones del mar y al volumen de personas que había, no era posible remolcarlo a puerto con seguridad y fue necesario enviar a la Salvamar Nipha como refuerzo.

Por su parte, uno de los migrantes estaba en mal estado de salud y se pensó en activar un helicóptero de rescate aunque finalmente no fue necesario.

Con todo, las dos salvamares arribaron al Muelle de Las Restinga sobre las 09.30 horas, siendo los migrantes asistidos por el dispositivo sanitario habitual en estos casos.