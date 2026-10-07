Interceptan un cayuco con 41 migrantes a bordo en aguas de El Hierro

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 7 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este miércoles un cayuco con 41 migrantes a bordo de origen subsahariano --entre ellos tres mujeres y un menor-- que navegaba a más de 11 millas al suroeste de El Hierro.

El centro de Tenerife recibió el aviso de la Guardia Civil en torno a las 08.45 horas y al encuentro del cayuco partió la Salvamar Navia, que lo escoltó en condiciones de seguridad hasta su llegada al puerto de La Restinga.

Allí las personas migrantes han sido atendidas por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.