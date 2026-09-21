Interceptan un cayuco con 61 migrantes en aguas de El Hierro

Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco con 61 personas migrantes de origen subsahariano a bordo --tres de ellas mujeres-- ha llegado en la mañana de este lunes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a unas cuatro millas al sur de la isla y su encuentro partió la Salvamar Diphda, que al corroborar que se encontraba en buenas condiciones, decidió escoltarla hasta su entrada al muelle en condiciones de seguridad.

Los migrantes han sido atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.