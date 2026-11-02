Interceptan un cayuco con casi una treintena de migrantes en aguas de El Hierro

Archivo - Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
VALVERDE (EL HIERRO), 2 (EUROPA PRESS)
Un cayuco con casi una treintena de migrantes a bordo ha sido interceptado este lunes en aguas próximas a la isla de El Hierro por una embarcación de Salvamento Marítimo, que la ha acompañado hasta su entrada al puerto de La Restinga en condiciones de seguridad.
Los migrantes han desembarcado poco antes de las 10.30 horas y han sido atendidos a pie de muelle por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.