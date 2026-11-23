Archivo - Migrantes bajan de un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 23 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado durante la noche de este domingo dos cayucos con 132 migrantes en aguas próximas a la costa de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Tras alcanzar el muelle de La Restinga, los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.

Una vez asistidos los migrantes, ninguno de ellos precisó traslado a un centro hospitalario.