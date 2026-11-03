Interceptan dos cayucos en aguas de El Hierro con 102 migrantes

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos por C - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 3 (EUROPA PRESS)

Dos cayucos han llegado en la mañana de este martes a la isla de El Hierro con un total de 102 migrantes de origen subsahariano a bordo, informan fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

El primero, con 32 hombres y una mujer, fue detectado a las 10.00 horas a dos millas al sur de La Restinga y a su encuentro partió la Salvamar Diphda, que lo escoltó hasta su entrada al puerto.

El segundo, con 66 varones y tres mujeres, también fue avistado a las afueras del muelle y escoltado por la Salvamar Navia para entrar en La Restinga en condiciones de seguridad.

Los migrantes han sido atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.