Interceptan dos pateras con 89 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote

Archivo - Efectivos de Cruz Roja se dirigen a atender a los migrantes recién llegados a Lanzarote - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado a última hora de la tarde de este martes dos embarcaciones con 89 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En la interceptación de las dos pateras, uno de los inmigrantes tuvo que ser evacuado en el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo a un centro hospitalario de Lanzarote.

Seguidamente los migrantes fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron al resto de personas, teniendo que trasladar a otra de ellas a un centro sanitario.