Interceptan un 'kamikaze' en la GC-1, a su paso por Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, destinados en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Telde (Gran Canaria), junto con un indicativo de la Guardia Civil del puesto de Agüimes, han interceptado en la noche de este jueves, 15 de enero, un vehículo que circulaba en dirección contraria por la autovía GC-1, en sentido sur, a su paso por el municipio de Telde, evitando un posible accidente de consecuencias graves.

La interceptación de este vehículo se produjo tras desplegarse un dispositivo de seguridad y comprobando, según la información que había recibido la Policía Nacional, que el vehículo y su conductor coincidían con las características de una persona denunciada como desaparecida por un familiar en la Comisaría de distrito norte de Las Palmas de Gran Canaria momentos previos, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Debido a la situación, varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Telde se desplazaron de inmediato al lugar, activando señales acústicas y luminosas, pudiendo localizar el vehículo en la zona del Polígono Industrial de El Goro, circulando por el tercer carril de la autovía y "poniendo en serio riesgo a otros conductores".

Así, mientras una parte del operativo intentaba que el conductor detuviera la marcha, sin éxito inicial, otras patrullas realizaron un cambio de sentido para cortar y ralentizar el tráfico, alertando a los usuarios de la vía y evitando posibles colisiones.

Finalmente, y tras una intervención coordinada con una patrulla de la Guardia Civil, el vehículo fue interceptado y detenido de forma segura; mientras que su conductor, de 79 años, manifestó encontrarse desorientado y reconoció que no era la primera vez que le ocurría una situación similar.

Por ello, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para el hombre y, tras ser atendido en el lugar, fue trasladado al Hospital Universitario Doctor Negrín para una evaluación médica más completa.

En cuanto al vehículo fue retirado de la autovía y trasladado a dependencias policiales, para evitar riesgos adicionales para la circulación. Además la Policía Nacional contactó con un familiar del conductor para informarle de lo sucedido y de los pasos a seguir para la retirada del turismo.

La Guardia Civil de Tráfico se hará cargo de la tramitación del atestado, al que se incorporará la documentación remitida por la Policía Nacional, para determinar las responsabilidades derivadas de estos hechos.