Interceptan una neumática con más de 62,5 kilogramos de pesca ilegal en Gran Canaria

Pescado incautado por Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas ha interceptado, el 30 de diciembre de 2025, en el marco de sus labores de prevención y control de actividades ilícitas, una embarcación neumática con 62,5 kilogramos de pesca ilegal en Pozo Izquierdo, en la isla de Gran Canaria.

Los agentes interceptaron la neumática con tres ocupantes después de recibir la alerta de la central operativa de servicios, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, que localizó la embarcación a 1,7 millas de Pozo Izquierdo, encontrando en la misma 62,5 kilogramos de pescado, de los que 17 kg eran medregal, 22 kg sama roquera, 1 kg de cabrillas, 22 kg de bocinegro y 0,5 kg de salemas.

Tras realizar el pesaje y medraje de las especies capturadas, los agentes formularon la correspondiente denuncia por infracción a la normativa de pesca recreativa, incautaron el pescado excedente y procedieron a su destrucción conforme a la normativa vigente.

Los ocupantes solo pudieron conservar la cantidad mínima permitida por licencia, 5 kilogramos de medregal, y se levantó acta de la actuación.