Internacional Ocean Film Tour, el festival de los océanos más grande de Europa, regresa a Lanzarote con su Volumen 11 - CEDIDO POR INTERNACIONAL OCEAN FILM TOUR

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

El festival de los océanos más importante de Europa, el Internacional Ocean Film Tour, regresará los próximos 7 y 8 de noviembre a los Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote, para presentar su Volumen 11.

Así lo ha informado la organización de la cita, que agrega que esta edición ya se ha paseado por casi una veintena de ciudades de toda España y vuelve a 'casa' para cerrar gira y reunir a los amantes del océano en la isla de los volcanes.

Con casi 300 destinos en toda Europa, ninguna otra proyección tiene comparación con el escenario de Lanzarote, que proyectará en este tubo volcánico los cinco cortos seleccionados entre cientos de propuestas de todo el mundo: 'Trilogy New Wave'; 'Row of Life'; 'Kelp!'; '7 Beats per Minute'; y 'Nika el calderón tropical', corto canario que ilustra la gira mundial.

De esta manera, el corto canario, de José Hernández y Felipe Ravina, imagen del cartel de esta 11ª edición, es un relato que traspasa lo ambiental para llegar al espectador de una forma cercana y única, revolviendo con ella la idea de las 'Islas Afortunadas' invitando a una reflexión sobre el impacto humano en el ecosistema y el territorio, lapidado por un modelo productivo que vive de espaldas a la naturaleza y que pone en riesgo un futuro sostenible en el archipiélago.

INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR

El International Ocean Film Tour usa el cine y las historias personales, sin ensayos ni actores, para cumplir su compromiso de proteger a los salvajes y apasionantes océanos, que son a la vez hábitat y línea de vida, ahora mismo amenazados.

El festival, cumple once años trabajando con el lenguaje audiovisual y vidas extraordinarias contadas en primera persona con el objetivo de ayudar a proteger el mar y preservar los océanos como elemento fundamental de la vida en el planeta, acercando historias que inspiran y que merecen ser escuchadas.

Con todo, el festival ya ha llegado a miles de corazones en Europa, además de en Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santander, Gijón, Vigo, Madrid, Sevilla, Cádiz, Palma de Mallorca, Menorca, Tenerife, Fuerteventura, Bilbao, o Ibiza, entre otros destinos.

Este proyecto pionero de la productora canaria tiene sus cimientos en los ODS y a la sensibilización ciudadana, usando el cine como aliado para el empuje y la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre ellos destaca el reto colectivo de lograr una educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, la protección de la vida submarina y terrestre o la creación de alianzas, entre otros.