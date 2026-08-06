Sucesos.- Intervenidas tres granadas de mano y diversa munición halladas en una vivienda en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, de la especialidad TEDAX-NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, han intervenido tres granadas de mano y diversa munición tras ser localizadas en una vivienda de Telde.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, sobre las 12:00 horas, cuando la Sala CIMACC comisionó a los especialistas TEDAX hasta un inmueble situado en el municipio de Telde, donde el propietario había informado del hallazgo de varias granadas, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con el responsable del dispositivo y con el propietario de la vivienda, quien manifestó que había encontrado las granadas y cartuchos metálicos de distintos calibres mientras realizaba labores de limpieza en una cueva anexa al inmueble, adquirido recientemente.

Según explicó el propietario, la cavidad alberga un pequeño zulo y considera que el material podría corresponder a la época de la Guerra Civil. Tras evaluar la situación y comprobar que las medidas de seguridad garantizaban la protección de todos los intervinientes, los especialistas procedieron a asegurar tres granadas de mano y a recoger diversa munición, que presentaba un avanzado estado de deterioro.

Finalmente, utilizando los protocolos y medios específicos de la especialidad TEDAX-NRBQ, los efectos fueron trasladados para su estudio y posterior destrucción, si así se determina.